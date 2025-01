Adam Traczyk: Przeciw wyborom prezydenckim

Skutki tego nieustannego festiwalu przesady, demonizowania, a wręcz odczłowieczania konkurentów politycznych obserwujemy na co dzień. Według badań More in Common Polska przeprowadzonych we wrześniu ubiegłego roku ponad 80 proc. Polek i Polaków jest zdania, że nasz kraj jest podzielony. Za zjednoczoną Polskę uważa tylko 3 proc. badanych. Natomiast badania przeprowadzone przez nas w kwietniu 2023 roku wskazują, że aż 44 proc. Polaków uważa, że osoby myślące inaczej od nich działają na szkodę Polski.

Wybory prezydenckie i poprzedzająca je kampania wyborcza są apogeum tego niekończącego się spektaklu. Do tego ich zwieńczeniem jest z reguły pojedynek dwóch kandydatów w II turze i triumf jednej Polski nad drugą w kolejnej bitwie polsko-polskiej wojny. Bitwie, w której zwycięzca może być tylko jeden. Powszechne wybory prezydenckie nie oferują z natury rzeczy bowiem żadnego mechanizmu pojednania. Ów potężny ładunek polaryzacyjny, który narasta w czasie kampanii, nie zostaje w żaden sposób rozbrojony. Podczas gdy zwycięski kandydat otoczony glorią i chwałą przy euforii swoich zwolenników wprowadza się do Pałacu Prezydenckiego, drugiej stronie zostaje nie tyle gorycz porażki i zgrzytanie zębami, ale i bezsilność i przekonanie, że najwyższy urząd w państwie sprawuje w najlepszym wypadku ktoś wybrany przez nieporozumienie, a w najgorszym – uzurpator.

Jak zmusić elity polityczne do współpracy i kompromisu?

Oczywiście, te koszty ponoszą także inne społeczeństwa wybierające głowę państwa w wyborach powszechnych. Z reguły jednak w zamian otrzymują przywódcę, który cieszy się silną legitymacją, ale i szerokimi kompetencjami – tak jest w Stanach Zjednoczonych, Brazylii czy Francji. Nasza konstytucja natomiast wyposażyła prezydenta w bardzo nikłe i głównie blokujące kompetencje. W efekcie „w nagrodę” za miesiące agresywnej, bezwzględnej kampanii – w zależności od tego, czy prezydent wywodzi się z obozu obecnej sejmowej większości, czy nie – otrzymujemy prezydenta pełniącego głównie funkcje reprezentacyjne, owego „strażnika żyrandola” lub nieefektywną, paraliżującą i toksyczną kohabitację.

A co, gdyby poszukać w kwestii wyborów prezydenckich rozwiązania, które odwróciłoby logikę wiecznego sporu i zmusiłoby nasze elity polityczne do współpracy i kompromisu? Do uznania, że po drugiej stronie stołu nie siedzą zdrajcy czy śmiertelni wrogowie, ale inni Polacy, z którymi po prostu trzeba się dogadać? Do zasygnalizowania całemu społeczeństwu, że porozumienie ponad podziałami jest możliwe i że nie jesteśmy skazani na wieczną wojnę polsko-polską?