Niemcy chcą, żeby Donald Trump cofnął jedną ze swych pierwszych decyzji

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyraziła ubolewanie z powodu decyzji Donalda Trumpa. - WHO odgrywa kluczową rolę w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi na całym świecie, w tym Amerykanów - powiedział dziennikarzom w Genewie rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia Tarik Jasarevic. - Mamy nadzieję, że Stany Zjednoczone ponownie rozważą tę kwestię i z niecierpliwością czekamy na podjęcie konstruktywnego dialogu w celu utrzymania partnerstwa między USA a WHO, z korzyścią dla zdrowia i dobrostanu milionów ludzi na całym świecie - dodał.

Donald Trump wycofuje USA z WHO. Niemcy chcą to odwrócić

Do sprawy odniósł się także minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach. - Ogłoszenie przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych wycofania się ze Światowej Organizacji Zdrowia to potężny cios dla międzynarodowej walki z globalnymi kryzysami zdrowotnymi - ocenił. - Postaramy się przekonać Donalda Trumpa do ponownego rozważenia tej decyzji - zadeklarował.

Niemcy są drugim największym krajowym darczyńcą Światowej Organizacji Zdrowia, odpowiadają za ok. 3 proc. budżetu agencji. Największym płatnikiem na rzecz WHO są Stany Zjednoczone - wpłacają ok. 18 proc. budżetu, którego wysokość na okres 2024-25 to blisko 7 miliardów dolarów.