Elon Musk, dyrektor generalny SpaceX i Tesli, wielokrotnie komentował politykę krajów innych niż Stany Zjednoczone. W listopadzie miliarder publicznie wyraził zaniepokojenie sytuacją we Włoszech. Ingerował też w brytyjską politykę – zadeklarował m.in. wsparcie dla prawicowo-populistycznej partii Reform UK i rozmawiał w sprawie przekazania darowizny z działaczem na rzecz Brexitu Nigelem Farage’em. W grudniu odniósł się zaś w mediach społecznościowych do wyborów parlamentarnych, które niebawem odbędą się w Niemczech. W związku z sytuacją, pracownia YouGov przeprowadziła sondaż, w którym zapytała Brytyjczyków i Niemców, co uważają na temat ingerowania miliardera w sprawy wewnętrzne ich państw. Wyniki badania są jednoznaczne.

Sondaż: Ingerowanie Elona Muska w sprawy Wielkiej Brytanii i Niemiec nieakceptowalne dla respondentów

Sondaż przeprowadzony przez pracownię YouGov nie pozostawia złudzeń – wskazuje, że znaczna większość Brytyjczyków i Niemców uważa, że ingerowanie Elona Muska w sprawy wewnętrzne ich państw jest nieodpowiednie. 73 proc. Niemców i 69 proc. Brytyjczyków jest zdania, że sposób, w jaki Elon Musk próbuje wpływać na politykę w ich krajach, jest „nieakceptowalny”. Jedynie 13 proc. respondentów w obu państwach uważa, że jest to „akceptowalne”.

Równo po 63 proc. pytanych jest natomiast zdania, że dyrektor generalny SpaceX i Tesli nie ma zbyt dużej wiedzy – bądź nie ma jej wcale – na temat polityki oraz wewnętrznych problemów obu krajów. Jak pisze dziennik „The Guardian”, który opisuje badanie, po 54 proc. Brytyjczyków i Niemców uważa, że utrzymywanie dobrych relacji ich rządów z Elonem Muskiem nie jest istotne. Około połowa jest zaś zdania, że najlepiej byłoby ignorować miliardera.

W Niemczech wyjątkiem są wyborcy AfD, wśród których Musk cieszy się przychylnością na poziomie 70 proc. W przypadku innych niemieckich partii odsetek ten nie przekracza 20 proc. Największą przychylnością spośród brytyjskich partii Musk cieszy się natomiast wśród zwolenników Reform UK - 47 proc. Odsetek ten nie jest tak wysoki jak w przypadku Niemiec prawdopodobnie dlatego, że na początku stycznia miliarder wezwał do zmiany lidera tego ugrupowania, Nigela Farage’a.