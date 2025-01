Politycy PiS krytykują Wołodymyra Zełenskiego za słowa o Karolu Nawrockim. „Żenujące faux pas”

O słowa ukraińskiego prezydenta zapytano również posła PiS Marcina Przydacza. - Ukraina kiedyś pewnie będzie w UE i NATO, ale nie można mówić o bezwarunkowym poparciu na tym kierunku. Karol Nawrocki uważa, ja się z nim zgadzam, że jakieś warunki Ukrainie trzeba stawiać. Po pierwsze, reformy wewnętrzne, walka z korupcją, deoligarchizacja gospodarki. Ale są też sprawy dwustronne, dla nas bardzo istotne: rozwiązanie kwestii Wołynia, rozwiązanie kwestii gloryfikacji UPA - powiedział w rozmowie z Onetem. Zdaniem polityka Zełenski „przede wszystkim powinien być lepiej przygotowany do wizyty w kraju ważnym, sojuszniczym”. - Zwłaszcza w sytuacji, gdy jego wizyta przypada na czas kampanii, więc te dyskusje o kandydatach to są bardzo delikatne sprawy. Jeżeli strona liberalno-lewicowa, PO mówi: bezwarunkowo będziemy popierać Ukrainę w każdym aspekcie, a strona centroprawicowa, PiS mówi: a my będziemy jednak stawiać warunki, to sympatia Zełenskiego kieruje się w stronę tych, którzy zgadzają się na jego warunki - podkreślił Przydacz.

Jeżeli Ukrainy nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan (Karol) Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić swego kraju - mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z polskimi mediami.

„Czyli według Zełenskiego Polska powinna bezwarunkowo zgodzić się na wejście Ukrainy do UE i NATO, bez załatwienia sprawy Wołynia, a o tym mówił przecież Karol Nawrocki. Ukraina nie chce załatwiać sprawy Wołynia, ogłasza to z obrzydliwą butą, jednocześnie ustami szefa MSZ żądając, aby Polacy gloryfikowali i upamiętniali pomnikami UPA!” – napisał w serwisie X Sebastian Kaleta, odnosząc się do słów prezydenta Ukrainy. „Już wiemy dlaczego rząd Tuska zbiera informacje o cmentarzach, gdzie żołnierze UPA są pochowani. Jeśli myślicie, że otwarta ingerencja Zełeńskiego w polskie wybory to jego samodzielna inicjatywa, to srogo się mylicie. Podobnie jak przed parlamentarnymi w 2023 Niemcy używają Ukrainy do załatwiania swoich interesów” – dodał polityk.

Słowa Zełenskiego skomentował także poseł Sebastian Łukaszewicz. „Skandal to mało powiedziane. Panie Zełenski – proszę się ogarnąć, przeprosić Karola Nawrockiego i w końcu załatwić sprawę Wołynia. Ukraiński komik nie może wtrącać się w polskie wybory prezydenckie” – stwierdził