Czytaj więcej Komentarze Dlaczego sprawą Netanjahu zaszkodziliśmy sobie na dekady? Zignorowanie przez Polskę decyzji Międzynarodowego Trybunały Karnego w sprawie premiera Izraela Beniamina Netanjahu będzie miało długofalowe konsekwencje w kluczowych dla nas sprawach: bezpieczeństwa i praworządności.

Innego zdania są eksperci. - Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Polska zobowiązała się do wykonywania nakazów aresztowania wydanych przez MTK, ratyfikując Statut Rzymski, na mocy umowy międzynarodowej, która ma pierwszeństwo przed ustawą. Żadna uchwała podjęta na szczeblu rządowym nie może stanowić podstawy do niewywiązania się z umowy międzynarodowej, prowadzącego do naruszenia prawa międzynarodowego – powiedziała „Rzeczpospolitej” prof. Hanna Kuczyńska z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Na wniosek prezydenta i uchwałę Rady Ministrów, a szerzej wypowiedzi najwyższych przedstawicieli władzy wykonawczej, zareagowała Naczelna Rada Adwokacka, oceniając je jako „groźne i szkodliwe” – zwłaszcza w kontekście debaty nad praworządnością w Polsce.

Jak decyzję rządu postrzegają Polacy? Na zlecenie „Rzeczpospolitej” sprawdził to IBRiS, przeprowadzając 10–11 stycznia badanie na reprezentatywnej grupie Polaków (1068 osób; badanie zrealizowane metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo – CATI). Pytanie brzmiało: „Rząd przyjął uchwałę gwarantującą wolny i bezpieczny udział najwyższym przedstawicielom państwa Izrael na rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz w sytuacji, gdy premier Beniamin Netanjahu jest ścigany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze, który zarzuca mu popełnianie zbrodni wojennych w Gazie. Jak ocenia Pan/Pani decyzję rządu?”.

Uchwała ws. ochrony dla delegacji Izraela: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie akceptują decyzji rządu

51,9 procent badanych wobec przyjętej przez Radę Ministrów uchwały zajmuje stanowisko krytyczne (w tym 30,7 procent uczestników badania ocenia ją zdecydowanie źle, a 21,2 procent raczej źle). Pozytywnie zdanie na temat decyzji rządu ma 22,5 procent ankietowanych (to suma odpowiedzi „Zdecydowanie dobrze” i „Raczej dobrze”: odpowiednio 7,2 i 15,3 procent). 25,6 procent badanych nie ma opinii na ten temat.

Wśród uczestników badania, którzy w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku zagłosowali na Koalicję Obywatelską, 63 procent ma negatywny stosunek do rządowej uchwały (to suma odpowiedzi „Zdecydowanie źle” i „Raczej źle”: odpowiednio 36 i 29 procent). Przekonanych do decyzji rządu w tej grupie jest 20 procent badanych, a zdania nie ma 16 procent.