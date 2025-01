Czy Beniamin Netanjahu powinien przyjeżdżać do Polski? Szymon Hołownia odpowiedział

Marszałek odniósł się w ten sposób do deklaracji rządu Donalda Tuska, który zapewnił, że przedstawiciele Izraela, będą mogli bezpiecznie wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Tymczasem Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Beniamina Netanjahu, któremu zarzuca popełnienie zbrodni wojennych w Gazie.

Szymon Hołownia o obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau.

„Na uroczystościach w Auschwitz Izrael powinien reprezentować Prezydent. Jeśli nie może, a państwo Izrael zapowiada, że Prezydenta reprezentować będzie minister edukacji - naprawdę ciężko mi zrozumieć kolejną polsko-polską wojnę o Beniamina Netanjahu, który przyjeżdżać nie planuje, i nie powinien. I tyle” – napisał marszałek Hołownia.

Odniósł się także do apelu, który prezydent Andrzej Duda wystosował do premiera Donalda Tuska. Poprosił w nim o zapewnienie premierowi Izraela bezpieczeństwa podczas przyjazdu do Polski. „Prezydent RP próbował sprowokować premiera? Premier zręcznie cios sparował? Naprawdę o to powinniśmy dziś bić się nad prochami ofiar Auschwitz?” – zapytał Hołownia.