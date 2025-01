Rafał Trzaskowski: PiS wspierał europejskie aspiracje Ukrainy. Karol Nawrocki temu przeczy

Trzaskowskiego pytano też o wypowiedź Nawrockiego na temat tego, że nie widzi Ukrainy ani w UE, ani w NATO, dopóki Kijów nie rozliczy się ze zbrodni wołyńskiej.



- Najważniejsze jest to, że do tej pory wydawało się, iż w sprawach fundamentalnych, jeśli chodzi o rację stanu, jest jakieś elementarne porozumienie między PiS a opozycją. Rząd PiS i prezydent Andrzej Duda wspierali europejskie aspiracje Ukrainy i to, żeby stała się jak najszybciej członkiem NATO. Pan Nawrocki temu przeczy – zauważył Trzaskowski.



- Wszyscy jesteśmy zdania, że sprawa wołyńska musi być wyjaśniona. Natomiast stawianie pod znakiem zapytania członkostwa Ukrainy w UE i NATO przeczy polskiej racji stanu – dodał.



- Członkostwo Ukrainy w UE będzie bardzo trudne. Będzie wymagało zmian w UE, zmiany budżetu, zasad Wspólnej Polityki Rolnej. To będzie proces trudny. Natomiast stawianie pod znakiem zapytania członkostwa Ukrainy w NATO czy UE, w tak trudnym momencie, jest sprzeczne z polską racją stanu.