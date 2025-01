Najważniejsza była jednak zmiana, do której doszło w Partii Ludowej. W sobotę do dymisji podał się jej szef i kanclerz Karl Nehmamer, który przed wrześniowymi wyborami i po nich zapowiadał, że nie utworzy rządu z Kicklem. A to partia Kickla FPÖ po raz pierwszy wygrała – zdobywając 29 proc. głosów (a tradycyjne duże partie ÖVP i SPÖ odpowiednio 26 i 21 proc.). Nowy szef ÖVP Christian Stocker nie ma już takich oporów. – Przyjmę zaproszenie od Kickla – powiedział w niedzielę.

Prezydent Van der Bellen z bólem oświadczył, że jego konstytucyjnym obowiązkiem jest danie szansy rządowi z solidną większością w parlamencie. Postawił jednocześnie kilka warunków, które nie jest jasne, jak miałby wymóc na partnerach ewentualnej koalicji skrajnej prawicy i konserwatystów.

Warunki prezydenta Van der Bellena dla koalicji skrajnie prawicowej FPÖ i konserwatywnej ÖVP

Jakie to warunki? – Praworządność, trójpodział władzy, poszanowanie praw człowieka i praw mniejszości, wolność mediów i członkostwo w UE. W telegraficznym skrócie prezydent przedstawił w ten sposób obawy elit nie tylko austriackich związane z dopuszczeniem do władzy FPÖ, i to w roli partii wiodącej, mającej własnego kanclerza.

Nie ma wśród tych obaw prorosyjskiego nastawienia Partii Wolnościowej. Ona sama ukryła prorosyjskość w swoim programie. Jest tam tylko mowa o trzymaniu się z dala od zachodnich pomysłów militarnych przez neutralną Austrię. Oraz o sprzeciwie wobec „wymachiwania szabelką” i popieraniu „dyplomacji i dialogu”, co w czasie wojny w Ukrainie jest typowym hasłem prorosyjskich sił na Zachodzie.

Gdy kilka lat temu FPÖ współrządziła Austrią w roli partnera mniejszościowego u boku ÖVP, była tak prorosyjska, że część krajów zachodnich wstrzymała przekazywanie Austrii tajnych informacji wywiadowczych z obawy, że trafią do Moskwy. Szefową dyplomacji wyznaczoną przez wolnościowców była zaś Karin Kneissl, która w 2018 roku zaprosiła na swoje wesele Władimira Putina i złożyła mu symboliczny hołd. Po odejściu z polityki Kneissl na dobre związała się z Rosją i zamieszkała tam.