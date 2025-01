Donald Tusk ostro skrytykował Nawrockiego. "Pytanie jest proste i śmiertelnie poważne"

Obaj kandydaci na „nie” wobec umowy UE z państwami Mercosur

Trzaskowski w piątek opublikował wpis, w którym stwierdził, że "nie ma zgody na umowę UE - Mercosur w obecnym kształcie". "Wolny handel - tak. Ale na równych zasadach. I z troską o interes polskich rolników" - napisał.

Do wpisu dołączone było nagranie. – Mówię twarde "nie" umowie między Unią Europejską a Mercosurem. Podczas, gdy normy, które musi spełniać żywność, produkowana w Polsce i całej Unii Europejskiej, są coraz bardziej wyśrubowane, na europejski rynek dopuszczane są produkty niespełniające żadnych norm. To nie jest fair, to jest po prostu nieuczciwa konkurencja, to osłabianie naszego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe to podstawa, a zapewni je tylko silne rodzime rolnictwo. Walka o interesy polskich rolników i blokowanie szkodliwych umów handlowych to polska racja stanu – mówił w nagraniu Trzaskowski.

Nawrocki z kolei opublikował na X oświadczenie, nagrane w samochodzie. - Wracam właśnie z manifestacji rolników w centrum Warszawy, przez dwie godziny nie udało mi się spotkać wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, natomiast nie on był dla mnie najważniejszy. Setki rozmów z rolnikami, którzy tak jak ja uważają, że powinniśmy mówić głośne „nie” dla ekoterroru, dla Zielonego Ładu, głośne „nie” dla umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur. To wszystko zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu państwa polskiego – przekonywał Nawrocki.