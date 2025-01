Czytaj więcej Polityka Minister finansów mówił kilka dni temu: Realizuję uchwały PKW - Minister finansów realizuje uchwały PKW, tu nie ma żadnej uznaniowości po mojej stronie - mówił 23 grudnia w Polsat News minister finansów Andrzej Domański.

Problemy gospodarcze państwa mogą zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu

Pogarszająca się sytuacja finansowa to po obawach o swoje bezpieczeństwo ze względu na rosyjską agresję druga największa obawa Polaków, co pokazuje chociażby najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS dla „Dziennika Gazety Prawnej”. Sytuacja gospodarcza jest niewesoła. Dziura budżetowa jest głęboka na ponad 240 mld zł. Wzrost deficytu budżetowego źle wróży na 2025 rok, tym bardziej że suma dochodów podatkowych będzie niższa niż w roku ubiegłym, na co zwracają uwagę eksperci. Obawy gospodarcze od miesięcy podgrzewa PiS, strasząc dziurą budżetową Tuska, niczym dziurą budżetową Bauca na początku tego tysiąclecia.

Deficyt budżetowy dla rządów AWS skończył się katastrofą. Czy będzie podobnie z rządami Tuska? Minister Domański musi się dwoić i troić, żeby ceny nie rosły, państwa nie zadłużać, a widmo problemów gospodarczych nie krążyło nad państwem. W roku wyborów prezydenckich każda generowana przez rząd obawa i porażka państwa, przemawiająca do wyborców, będzie szła konto Rafała Trzaskowskiego.

Donald Tusk zapowiedział kryzysy, z którym będzie musiał sobie poradzić Adam Bodnar

Trzecim ważnym, a może najważniejszym filarem rządu jest minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie, czyli Adam Bodnar. – Do lipca będziemy trwali w systemie prawa i bezprawia równocześnie – powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do obecnej sytuacji prawnej w kraju.

Problem z PKW, kodeksem wyborczym, Trybunałem Konstytucyjnym to ledwie wierzchołek góry lodowej. Bodnar uczy Polaków cierpliwości i zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Zadnia trudne, szczególne dla zwolenników obecnej władzy oczekujących szybkich rozliczeń. Rozliczenia powinny być uczciwe, zgodne z prawem i niepodważalne, a nie w duchu rewanżystowskim na partyjne zamówienie. Bondar miał być gwarantem uczciwości Tuska w rządzie. Jeśli jego zabraknie, może dojść do rządów PiS bis. A przecież nie po to Polacy dali władzę koalicji 15 października, żeby rządzono metodami PiS.