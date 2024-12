Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, w kończącym się miesiącu ubyło – choć nieznacznie – zwolenników rządu Donalda Tuska. Obecnie zalicza się do nich 32 proc. ankietowanych. W porównaniu do danych z listopada odsetek tem zmniejszył się o 2 punkty procentowe. Jednocześnie nie zmieniła się liczba przeciwników rządu (40 proc.). Osób, które deklarują w tej kwestii obojętność jest więcej o 1 punkt procentowy (obecnie 28 proc.)

Reklama

Foto: PAP

Jak Polacy oceniają rząd Tuska? Sondaż: Gorzej niż w ubiegłym miesiącu

Aktualnie ponad połowa badanych – bo 51 proc. – ma krytyczne zdanie o pracy urzędującego gabinetu. Zanotowano tu wzrost o 1 punkt procentowy. Spadła także liczba pozytywnych ocen jego działalności – do 36 proc. z 37 proc. w listopadzie. CBOS zauważa także, że w ciągu roku wzrósł odsetek głosów krytycznych. Średnia pozytywnych ocen działalności rządu z pierwszych sześciu miesięcy roku 2024 wyniosła 42 proc., podczas gdy w drugiej połowie roku dobrze oceniało działania rządu średnio 37,16 proc. respondentów. Średni odsetek ocen negatywnych wzrósł – w tym samym czasie – z 43 proc. w pierwszej połowie roku, do 49,33 proc. w drugiej.

Sondaż: Ocena premiera Donald Tuska. Opinie się pogorszyły

W grudniu pogorszyły się nie tylko opinie o rządzie, ale i o samym premierze Donaldzie Tusku. Ponad połowa – 54 proc. – respondentów deklaruje niezadowolenie, że pełni on funkcję szefa rządu. To wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do listopada. Zadowolonych z faktu, iż Tusk stoi na czele rządu, jest zaś 36 proc. badanych, to 1 punkt procentowy mniej niż przed miesiącem. Spadł też odsetek tych, którzy nie mają jednoznacznego zdania w tej kwestii (10 proc., spadek o 2 punkty procentowe).