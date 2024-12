Michał Dworczyk komentuje sprawę Marcina Romanowskiego. Mówi o "zaskoczeniu" ale i "zrozumieniu"

W rozmowie z TVN24 europoseł PiS Michał Dworczyk mówił o sprawie Marcina Romanowskiego – poszukiwanego listem gończym polityka PiS, który wystąpił z wnioskiem o azyl na Węgrzech, a władze tego kraju się do niego przychyliły. Nad byłym wiceministrem sprawiedliwości ciąży jedenaście zarzutów ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. - To dla mnie zaskoczenie – przyznał Dworczyk, mówiąc o azylu Marcina Romanowskiego. - Rozumiem, że on ocenia sytuację w Polsce tak, że nie ma szans na uczciwy proces, i dlatego wybrał taką drogę - zaznaczył polityk.

Michał Dworczyk: Romanowski chce nagłośnić upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Dworczyk zaznaczył między innymi, że w sprawie Romanowskiego "był szereg zdarzeń, które spowodowały, że można mieć bardzo poważne wątpliwości – czy wręcz pewność – że ten proces będzie procesem politycznym".

Europoseł zapytany został także o to, czy jeżeli sam stanie przed prokuratorem bądź sądem, to też wyjedzie na Węgry, gdyż będzie miał przekonanie, że w Polsce nie ma mowy o uczciwym procesie polityka PiS. - Są to bardzo indywidualne decyzje – stwierdził. Jak dodał, nie wie, jak zachowałby się w takiej sytuacji. - Ja nie powiedziałem, że w Polsce dzisiaj nie ma szans na uczciwy proces – powiedział.

Dworczyk podkreślił również, że "rozumie zachowanie Romanowskiego", który na arenie międzynarodowej chce "nagłośnić upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce".