Prowizorium budżetowe upadło 235 głosami „przeciw” przy 174 głosach „za” zaledwie kilka godzin po tym, jak zostało przygotowane przez liderów Partii Republikańskiej zgodnie z wytycznymi Trumpa.



Jak śmiecie pouczać Amerykę o fiskalnej odpowiedzialności? Hakeem Jeffries, lider Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów

Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson nie przedstawił dziennikarzom planów co do dalszych działań Kongresu. - Znajdziemy inne rozwiązanie – powiedział tylko.



Pieniądze na funkcjonowanie amerykańskiej administracji skończą się o północy z piątku na sobotę. Będzie to oznaczać rozpoczęcie częściowego shutdownu, czyli sytuacji, w której administracja wstrzymuje część działań, a ponad 2 mln pracowników federalnych przestaje otrzymywać wynagrodzenia.



Partia Demokratyczna odrzuca prowizorium budżetowe jako przykrywkę do realizacji cięć podatkowych dla najbogatszych

Odrzucone prowizorium budżetowe zapewniało administracji finansowanie do marca. Przewidywało też zawieszenie funkcjonowania progu dopuszczalnego poziomu długu na dwa lata – co ułatwiłoby przeprowadzanie reform takich jak radykalne obniżenie podatków, co obiecywał Donald Trump.