Unia Europejska przygotowuje się na rządy Donalda Trumpa

Nadzieją, że były portugalski premier Antonio Costa jako nowy szef RE zrobi dobry użytek ze swojej powszechnie znanej koncyliacyjności i pomoże w budowaniu jedności UE w trudnych czasach. I że Donald Tusk jako premier kraju sprawującego prezydencję przysłuży się Unii swoim europejskim oświadczeniem i autorytetem.

Przywódcy UE dyskutowali w czwartek o roli UE w świecie. To wymaga odpowiedzi na dwa pytania. Jak UE będzie się pozycjonować wobec Donalda Trumpa? I jaką rolę będzie odgrywała w zapewnieniu pokoju w Ukrainie?

Kwestii gwarancji bezpieczeństwa nie poruszano, bo zdaniem prezydenta Ukrainy do tego potrzebne są też Stany Zjednoczone

Zanim doszło do rozmowy na ten temat w gronie wszystkich państw UE, dzień wcześniej Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, zaprosił wybranych szefów państw i rządów do swojej rezydencji położonej w zamkniętym osiedlu przy głównym brukselskim parku Bois de la Cambre. To miała być swobodna rozmowa, bez żadnych decyzji, w gronie państw europejskich kluczowych dla przyszłości Ukrainy.

Z Polski był tam prezydent Andrzej Duda, w spotkaniu uczestniczył też Wołodymyr Zełenski. Kwestii gwarancji bezpieczeństwa nie poruszano, bo zdaniem prezydenta Ukrainy do tego potrzebne są też Stany Zjednoczone. – Europejskie gwarancje nie wystarczą dla Ukrainy – powiedział prezydent tego kraju.