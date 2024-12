We wtorek Wołodymyr Zełenski przybył do Lwowa, gdzie na cmentarzu oddał hołd poległym żołnierzom. Następnie prezydent Ukrainy wziął udział w posiedzeniu Ogólnoukraińskiego Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, które odbywało się pod jego przewodnictwem. Zapowiedział, że jeszcze we wtorek spotka się z premierem Donaldem Tuskiem.

Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim

Po spotkaniu premier Donald Tusk i prezydent Wołodymyr Zełenski pojawili się na wspólnej konferencji prasowej. Szef polskiego rządu przekazał, że jest „bardzo zadowolony z rozmowy". - Rozmawialiśmy długo i bardzo szczerze o sytuacji geopolitycznej, na froncie, o przyjaźni polsko-ukraińskiej, o naszych relacjach, ale pozwól, że powiem od czego zacząłem dzisiaj wizytę we Lwowie, bo to nie był przypadkowy początek wizyty we Lwowie. Odwiedziłem kamienicę zburzoną podczas rosyjskiego nalotu - mówił premier.

- Zdecydowaliśmy się pomóc jako Polska w odbudowie tych kamienic. Widziałem ten wzruszający, zaimprowizowany może nie pomnik, ale miejsce pamięci tych wspaniałych ludzi, którzy zginęli w czasie tego nalotu. Matki, córek, widziałem zniszczone, częściowo już odbudowane domy i ta krótka wizyta jeszcze raz z całą mocą pokazała, jak bezsensowna, okrutna, brutalna jest rosyjska agresja - kontynuował Tusk.