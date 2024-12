Szułdrzyński: Trzaskowski dominuje, Hołownia traci wyborców Trzeciej Drogi, Nawrocki na kroplówce PiS

Po ogłoszeniu przez – nieco poobijaną kłopotami ministra nauki Dariusza Wieczorka – Lewicę kandydatury Magdaleny Biejat oraz oficjalnym poparciu Szymona Hołowni przez PSL znamy już najważniejszych kandydatów, którzy wystartują w majowych wyborach prezydenckich. Dlatego też teraz z większą uwagą będzie można śledzić najnowsze sondaże i analizy popularności poszczególnych kandydatów na platformach społecznościowych.

Najnowszy sondaż: Trzaskowski wygrywa, Mentzen przegania Hołownię

Ciekawe dane przynosi najnowsze badanie Opinia24 dla RMF FM. Rafał Trzaskowski może liczyć na 38,6 proc., Karol Nawrocki – 23,3 proc., trzeci jest Sławomir Mentzen z poparciem 10,7 proc. Szymon Hołownia jest czwarty – chce na niego głosować 7,4 proc. ankietowanych. Ciekawy jest więc fakt, że Mentzen przegonił lidera Polski 2050. Dlaczego tak się stało? I to druga ciekawa rzecz z tego badania.

Trzaskowski już w pierwszej turze może liczyć na poparcie niemal połowy wyborców Trzeciej Drogi i co trzeciego wyborcy Lewicy. W drugiej, w której wygrywa z Nawrockim, może liczyć na 87 proc. wyborców Trzeciej Drogi i 95 proc. Lewicy. To pokazuje obecną przewagę Trzaskowskiego, który ma większe poparcie od Koalicji Obywatelskiej. Deklaracje wyborców Trzeciej Drogi pokazują, że nie rozumieją oni albo decyzji Hołowni o starcie w wyborach, albo tego, jak pozycjonuje się on na scenie politycznej. Ciekawe też, jak zachowają się ci wyborcy Trzeciej Drogi, którzy na Trzaskowskiego nie zagłosują. Postawią na Nawrockiego (dziś wydaje się to nieprawdopodobne) czy też zostaną w domu?

Wyborcy Lewicy są tu bardziej przewidywalni – w drugiej turze w przytłaczającej większości poprą Trzaskowskiego. Co ciekawe, w drugiej turze Karol Nawrocki może liczyć na dwie trzecie wyborców Konfederacji. Ale to właściwie jedyna dobra wiadomość dla kandydata PiS.