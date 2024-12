Dariusz Wieczorek tłumaczy się z oświadczenia majątkowego. "Oczywista pomyłka pisarska”

Dariusz Wieczorek, minister nauki, ma kolejne polityczne kłopoty? Jak podaje Wirtualna Polska, parlamentarzysta w najnowszym oświadczeniu majątkowym nie wpisał dwuhektarowej działki oraz wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych miejsca garażowego. Pojawiają się także wątpliwości co do innej nieruchomości polityka.

Oświadczenie majątkowe Dariusza Wieczorka. Brakuje działki i miejsca garażowego, które posiada polityk

Dariusz Wieczorek ma – wspólnie z żoną – dom na dużej działce, dwa gospodarstwa rolne, dom letniskowy oraz cztery mieszkania. Wirtualna Polska informuje, że w złożonym marszałkowi Sejmu 25 kwietnia 2024 roku oświadczeniu majątkowym nie wpisał jednak niektórych części swojego majątku. Minister nauki nie zawarł w nim miejsca garażowego, które warte jest około 30 tys. zł oraz wartej kilkadziesiąt tys. zł. oraz dwuhektarowej działki. Portal zauważa, że polityk prawdopodobnie nie chciał ukryć majątku, lecz źle wypełnił oświadczenia – parlamentarzyście pomylić się miały między innymi jednostki miary.

Wieczorek w oświadczeniu majątkowym wpisał, że jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni dwóch metrów kwadratowych. Tymczasem w rzeczywistości ma ona dwa hektary – prawdopodobnie doszło więc do pomyłki. Podobna sytuacja ma miejsce także w przypadku należącego do polityka domku letniskowego – tyle tylko, że tu drastycznie zawyżona została jego wartość. Podczas gdy minister wskazał w dokumencie, że znajduje się on na działce o powierzchni 1468 hektarów, ma ona 0,1468 hektara.

Polityk do oświadczenia majątkowego nie wpisał także miejsca parkingowego znajdującego się w apartamentowcu położonym w śródmieściu Szczecina. Udziały w części wspólnej nieruchomości wskazują, że są to albo dwa miejsca, bądź że jest to miejsce podwójne. "Wartość udziału Wieczorków w hali garażowej znacząco przekracza 10 tys. zł." – wskazuje Wirtualna Polska. Tymczasem udział w części wspólnej nieruchomości do wyłącznego korzystania powinien być wpisywany do oświadczeń – podobnie jak własność czy użytkowanie wieczyste. Wieczorek – wiele lat temu – za niewpisywanie miejsc parkingowych mial być już upominany przez sejmową komisję etyki poselskiej.