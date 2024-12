Karol Nawrocki zdecydował. Przedstawił "obywatelską rzeczniczkę obywatelskiego kandydata"

Podczas spotkania w Tomaszowie Mazowieckim prezes IPN Karol Nawrocki – popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta – poinformował, kto zostanie jego rzeczniczką prasową. To wieloletnia dziennikarka TV Republika.

Karol Nawrocki wybrał rzeczniczkę prasową. Kim jest Emilia Wierzbicki?

- Chciałbym, żeby to spotkanie było w jakimś sensie wyjątkowe i mam w tym momencie wielką przyjemność i ogromny zaszczyt — tu w Tomaszowie Mazowieckim — przedstawić nową, obywatelską rzeczniczkę, obywatelskiego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, panią Emilię Wierzbicki — powiedział Karol Nawrocki.

– Pomimo tego, co tak często chcą nam wmówić, i mi osobiście i ludziom o światopoglądzie konserwatywnym, to my jesteśmy nowocześni – zaznaczył prezes IPN.

Wierzbicki podziękowała, że może być częścią drużyny Karola Nawrockiego. Jak zaznaczyła, "przed nią intensywny czas związany z rozpoczynającą się w styczniu kampanią prezydencką".

Emilia Wierzbicki od lat związana jest z Telewizją Republika – jest dziennikarką i prezenterką. Kobieta prowadzi między innymi pasma publicystyczne, w tym program "Wstajemy!". Prowadziła także program "Poza polityką", opowiadający o życiu prywatnym polityków.