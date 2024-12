Korespondencja z Helsinek.

Głównym tematem wizyty Szymona Hołowni w Finlandii jest bezpieczeństwo. W środę marszałek Sejmu wziął udział w serii bilateralnych spotkań na wysokim szczeblu: rozmawiał m.in. z prezydentem Szwecji Alexandrem Stubbem oraz reprezentantami fińskiego parlamentu – jego szefem i deputowanymi. W czwartek odwiedzi jeden ze schronów, który znajduje się w Helsinkach: obrona cywilna i wnioski, które może wyciągnąć z doświadczeń Finlandii, to tylko jeden z elementów, który interesuje Polskę orientującą się na kierunek północny. Hołownia na temat obranego azymutu mówi zresztą wprost. – Polska ma ambicję być krajem identyfikowanym jako ten, który dołączył do północy Europy. Stąd moja obecność w tym miejscu – podsumował spotkanie z szefem fińskiego parlamentu Hołownia.

To zresztą sentyment, o którym słyszymy w wielu europejskich stolicach. W ubiegłym tygodniu jeden z rozmówców „Rzeczpospolitej” w Brukseli przyznał, że Polska zaczyna być postrzegana właśnie jako kraj należący do europejskiej Północy. Rozpoznają go również polskie władze i „pchają” sprawy do przodu. Co na swoim szczeblu robi też Hołownia w Finlandii.

Polska i Finlandia wzmacniają współpracę w zakresie bezpieczeństwa

Niedawno premier Donald Tusk wziął udział w szczycie formatu NB8 – krajów nordyckich i bałtyckich, który miał miejsce w Szwecji. A Hołownia już w Helsinkach zapowiedział na luty przyszłego roku spotkanie szefów parlamentów w Estonii z udziałem Polski, Finlandii oraz Ukrainy. A to tylko drobny wycinek całego wysiłku, który Polska wkłada w budowę pozycji i relacji w regionie. Wpływ na tę reorientację ma kilka czynników. Jeden to na pewno niskie obecnie znaczenie Grupy Wyszehradzkiej, głównie ze względu na postawę Węgrów wobec Ukrainy, ale nie tylko.