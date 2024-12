Rozmowa z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, przewodniczącym parlamentu (Eduskunty) Jussim Halla-aho oraz szefową MSZ Finlandii Eliną Valtonen – to główne punkty wizyty marszałka Sejmu Szymona Hołowni w Helsinkach w środę. W czwartek Hołownia ma też odwiedzić jeden ze schronów, które służą mieszkańców Helsinek. Jak wynika z naszych rozmów, wizyta Hołowni ma być skoncentrowana na tematach związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza w kontekście niedawnej akcesji Finlandii do NATO. Hołownia weźmie też udział w rozpoczęciu sesji Eduskunty (fińskiego parlamentu). A jeśli chodzi o obronę cywilną i szeroko rozumiane bezpieczeństwo Finlandia jest jednym z europejskich liderów w tym zakresie i Polska może się od Finów – co podkreślają nasi rozmówcy w kontekście tej wizyty - w tej sferze wiele nauczyć. Tematami we środę i czwartek ma być też aktualna sytuacja międzynarodowa.

Hołownia stawia na dyplomację parlamentarną

Rozmowy w Finlandii dotyczące bezpieczeństwa mają przyczynić się do wzmacniania sojuszy w ramach północnej flanki NATO. Finlandia w kwietniu ubiegłego roku została członkiem NATO. I jak wynika z naszych nieoficjalnych rozmów wzmacniania ogólnie pojętej północnej flanki oraz współpracy Polski z krajami skandynawskimi jest jednym z ważniejszych strategicznych kierunków Polski jako takiej. Wizyta Hołowni wpisuje się w ten trend i ma go wzmacniać, również w kontekście polskiej prezydencji w UE, która rozpoczyna się 1 stycznia przyszłego roku.

Hołownia jako marszałek Sejmu stawia też na dyplomację parlamentarną - jako sposób na rozwijanie współpracy między szefami parlamentów, ale też jako sposób na wzmacnianie relacji między krajami jako takimi. Hołownia podkreśla to zarówno w trakcie wizyt zagranicznych, jak i gdy wizyty w Warszawie składają przedstawiciele parlamentów innych państw. - Jesteśmy w trudnej sytuacji. Musimy wzmacniać więzi, budować płaszczyznę wzajemnych kontaktów i współpracy nie tylko w wymiarze militarnym, ale także społecznym, np. na polu edukacji – mówił na przykład, gdy w marcu 2024 roku Polskę odwiedził szef estońskiego parlamentu, Lauri Hussar.