Wybory prezydenckie 2025. Karola Nawrockiego zapytano o cenę masła. Oto, co odpowiedział

Kilka dni temu dyskusja o cenach masła przed świętami rozszerzyła się po tym, jak o rosnące koszty życia na antenie telewizji wPolsce24 zapytano posła Polski 2050 Rafała Kasprzyka. Prowadzący rozmowę pokazał posłowi Rafałowi Kasprzykowi kostkę masła, zwracając uwagę na jej wysoką cenę. - Ta cena jest wyższa rzeczywiście, ale ja powiem panu, że dzisiaj jadłem bułkę bez masła i też się dało zjeść - odparł polityk partii Szymona Hołowni. - Wszyscy musimy trochę oszczędzać – dodał.



Z kolei w poniedziałek, w Radiu ZET minister ds. Unii Europejskiej i przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka na pytanie „jak (wybory prezydenckie) wygra Rafał Trzaskowski, to masło będzie po 5 złotych?” odpowiedział: „Myślę, że tak”.

Spotkanie Karola Nawrockiego z mieszkańcami Siedlec. Zapowiedział, jakiej ustawy nigdy nie podpisze

We wtorek, podczas wystąpienia w Siedlcach, Nawrocki odniósł się również do kwestii emerytur byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. – Tak jak w styczniu [2023 roku] padły słowa dziś premiera, wówczas kandydata na premiera Donalda Tuska, to ja w Siedlcach chcę powiedzieć jasno: będę prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, który nigdy nie podpisze ustawy przywracającej przywileje emerytalne funkcjonariuszom SB – zapowiedział.



Obecny prezes IPN ostrzegł też przed procesami, które – jego zdaniem – zagrażają sprawiedliwości historycznej: – W Polsce trwa – niestety – powolny, ukryty proces reubekizacji, przywracania przywilejów emerytalnych ludziom, którzy inwigilowali, wsadzali do ośrodków internowania, więzili, rozbijali rodziny, zmuszali do emigracji – podczas gdy ponad 9 tysięcy osób odznaczonych Krzyżami Wolności i Solidarności […] często żyje od pierwszego do pierwszego – przekonywał Karol Nawrocki.