Stowarzyszenie broni się przed zarzutami. Domki „mobilne”, boiska AWF w remoncie

Michał Janicki, prezes Bianconeri Football Academy Michała Janickiego, w odpowiedzi dla „Rz” tłumaczy powody zmiany lokalizacji.

„W trakcie realizacji zadania latem ubiegłego roku otrzymaliśmy informację z uczelni, że stadion został przeznaczony do modernizacji i będzie wyłączony z użytkowania. Kilka tygodni później władze AWF zamknęły również halę wielofunkcyjną im. Leszka Blanika ze względu na jej zły stan techniczny (pozostaje zamknięta do dzisiaj). W związku z powyższym pod znakiem zapytania stanął sens lokalizacji modułów mieszkalnych na terenie AWF” – wyjaśnia Janicki.

Tłumaczy, że Bianconeri Football Academy znalazło inne stowarzyszenie, które prowadzi pełnowymiarową halę piłkarską w Gdańsku (w odległości ok. 4 km od pierwotnej lokalizacji) na terenie gminy. W odległości 50 metrów zlokalizowana jest również wielofunkcyjna hala sportowa z kompleksem boisk szkolnych. „Z punktu widzenia realizacji projektu, czyli organizacji obozów i zgrupowań sportowych jest to miejsce równie lub bardziej atrakcyjne jak teren AWF. Pozwala na możliwość uprawiania sportu w hali piłkarskiej przez cały rok bez względu na warunki pogodowe (hala jest ogrzewana i oświetlona – na terenie AWF stadion jest odkryty)” – wyjaśnia prezes i dodaje, że istotą projektu „była mobilność modułów mieszkalnych” – są one ustawione na kołach i przystosowane do transportu po drogach publicznych.

„We wniosku zadeklarowaliśmy, że chcemy je użytkować przez okres nawet 30 lat chociaż zgodnie z prawem wystarczający czas trwałości projektu to 5 lat” – dodaje prezes. Wyjaśnia też, że stowarzyszenie jest związane warunkiem goszczenia 2 tys. osób każdego roku. – Tego warunku nie bylibyśmy w stanie spełnić na terenie AWF w okresie remontu stadionu i zamkniętej hali wielofunkcyjnej – wskazuje Janicki.

Dlaczego stowarzyszenie wynajmuje domki z dotacji premiera na platformie noclegowej? Według prezesa Janickiego dzieje się tak w okresach, kiedy nie ma w nich sportowców. „W ten sposób pozyskujemy środki na utrzymanie modułów (media, pracownicy, naprawy). Nie jest to działalność zarobkowa i nie osiągamy z niej korzyści finansowych. Pokrywamy koszty funkcjonowania modułów” – tłumaczy.