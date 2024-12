- Jest tam bardzo niestabilnie i tak niestabilnie będzie przez długi czas – podsumował.



To co powinno być naszym priorytetem to szczelność granic europejskich i walka z nielegalną imigracją Adam Szłapka, minister ds. Unii Europejskiej

Szłapka mówił jednocześnie, że upadek Asada to „sygnał dla całego świata”, że „Iran i Rosja, zajęte innymi sprawami, nie panują nad tym, co się dzieje u ich sojuszników”.



Nowa fala imigrantów z Syrii w Europie? Adam Szłapka: Nie spodziewam się

- To pokazuje, że Rosja słabnie, że koszty wojny w Ukrainie są dla Rosji bardzo poważne, co też pokazuje, że nadal powinniśmy Ukrainie w tej walce wspierać. Największym zagrożeniem jest dziś Rosja – podkreślił minister. Jego zdaniem upadek Asada jest też „poważnym sygnałem dla społeczeństwa Rosji”, które „obserwuje sytuację gospodarczą, skutki sankcji”.



A czy powinniśmy się obecnie spodziewać nowej fali migrantów z Syrii?



- To co powinno być naszym priorytetem to szczelność granic europejskich i walka z nielegalną imigracją. Nie wydaje mi się, że w tej sytuacji, która jest teraz, dojdzie do nowej fali migracji – odparł Szłapka.