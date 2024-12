Łukaszenko schował się pod atomowy parasol Kremla. Jak Rosja połyka Białoruś

Rosjanom nie podobają się białoruskie podręczniki do historii

Analitycy RISI odnotowują, że po 2020 roku Łukaszenko zmienił nastawienie wobec historii Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale też ustanowił nowe „antypolskie” święto państwowe obchodzone 17 września (Dzień Jedności), które nawiązuje do agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku. Zauważyli też to, jak w ostatnich latach reżim na Białorusi niszczył polskie pomniki (m.in. postawione na grobach poległych żołnierzy AK). Eksperci rosyjskiego instytutu proponują wspierać taką politykę reżimu i wymieniają nawet nazwy „prorosyjskich” think tanków, którym proponują udzielić rosyjskiego wsparcia finansowego.

W ujawnionych notatkach pada też propozycja dla Mińska, by uchwalić nowe święto na Białorusi, które upamiętniałoby III rozbiór Polski w 1795 roku, po którym „ziemie białoruskie ostatecznie weszły w skład Imperium Rosyjskiego”. - To wszystko dobrze obrazuje przyszłość naszego kraju i kierunek, w którym zmierza Białoruś. Łukaszenko już nie ma żadnych możliwości, by temu się przeciwstawić – konkluduje Usow.