Gdyby wniosek został przyjęty wówczas prezydent zostałby natychmiast zawieszony w pełnieniu obowiązków, a jego obowiązki przejąłby premier. O losie prezydenta, w takim wypadku, rozstrzygnąłby Sąd Konstytucyjny. Gdyby potwierdził on, że prezydent złamał prawo w związku ze sprawowaniem swojego urzędu, impeachment zostałby potwierdzony, a Koreę Południową w ciągu 60 dni czekałyby wybory prezydenckie.



Południowokoreańska policja wszczęła już postępowanie przeciwko Yoonowi w związku z zarzutami o próbę puczu, przedstawionymi przez opozycję.



Przywódca Partii Władzy Ludowej: Są nowe fakty, zawieszenie prezydenta jest niezbędne

W piątek Han Dong-hoon poinformował przedstawicieli Partii Władzy Ludowej, że Yoon zamierzał w czasie obowiązywania stanu wojennego dokonać aresztowań wpływowych polityków pod zarzutem tego, że stanowią oni część „antypaństwowych sił”. Aresztowani mieli być internowani w Gwacheon, na południe od Seulu.



Kto mógłby zaufać prezydentowi ogłaszającemu stan wojenny niemal tak, jak dziecko grające w jakąś grę, albo powierzyłby kraj takiemu przywództwu? Ahn Gwi-ryeong, rzeczniczka Partii Demokratycznej

- Mówiłem wczoraj, że będziemy próbowali zablokować impeachment, aby zapobiec szkodom (...) spowodowanym przez wywołany tym chaos, ale uważam, iż natychmiastowe zawieszenie prezydenta Yoon Suk-yeola jest niezbędne, by chronić Republikę Korei i jej obywateli, w świetle nowo ujawnionych faktów – powiedział Han. Lider partii nie wezwał jednak jednoznacznie do poparcia wniosku o impeachment. Nie odpowiedział też na pytania dziennikarzy o to, czy jego słowa oznaczają poparcie dla tego wniosku.