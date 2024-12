Zbigniew Ziobro stracił immunitet. „Mam żywą chęć wystąpienia przed komisją”

Artur Bartkiewicz: Olgierd L., Karol Nawrocki i służby. Strach pomyśleć, co jeszcze nas czeka

Jeśli w prekampanii wyborczej padają oskarżenia o to, że rząd buduje piętrowe spiski, aby pogrążyć „obywatelskiego” kandydata PiS, a po Polsce krąży raport, do którego nikt się nie przyznaje, choć jego autorstwo przypisuje się bardzo wielu, to strach pomyśleć jak będzie wyglądał nasz kraj w maju 2025 roku.