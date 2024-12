Rzecznik Pentagonu zapewnił, że krótkotrwały stan wojenny w żaden sposób nie wpłynął na amerykańskie bazy w Korei. Jednak na końcu swojej kadencji prezydent Biden otrzymał kolejny mocny cios, psujący jego wizerunek – po ułaskawieniu własnego syna. Na razie wstrzymano kolejne rozmowy z Seulem o „atomowym powstrzymywaniu” – Korea Południowa opiera swe bezpieczeństwa na amerykańskim parasolu atomowym.

Komuniści Korei Północnej milczą zadowoleni

– Z takim nieprzewidywalnym sąsiadem – a właściwie przewidywalnie niestabilnym – należy dbać o swe bezpieczeństwo – tak rzeczniczka rosyjskiego MSZ złośliwie skomentowała południowokoreański kryzys.

Najbardziej zainteresowany zaś, czyli komunistyczny dyktator drugiej części Korei Kim Dzong Un, milczy. – Oni (władze) spróbują ponownie (wprowadzić stan wyjątkowy), poprawiając wcześniej popełnione błędy. Znacząco rośnie ryzyko sprowokowania Korei Północnej i ostatecznie doprowadzenie do konfliktu zbrojnego – przestrzegł już lider południowokoreańskiej opozycji Lee Jae-myung.

Wszyscy zgadzają się, że Kim na pewno wykorzysta sytuację, choć nie wiadomo jak. Na razie zaangażowany jest w wojnę w Ukrainie, odciągającej jego zasoby.

– Żadnych sygnałów nie było, by Pjongjang zbierał się w krótkoterminowej perspektywie do inwazji na Południe. Bo i po co? Jeśli Yoon zostanie usunięty, będą się tylko cieszyć. Korea Północna wolałby widzieć opozycję u władzy w Seulu – sądzi Terticki.