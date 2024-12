Sugeruje pan, że przez pana aktywność medialno-polityczną SKW powodzi się lepiej.

Tak to możemy ująć na potrzeby wywiadu, ale realnie jest to jest ciężka praca całego zespołu – my pokazujemy decydentom, że zagrożenia są realne i musimy być na nie gotowi, musimy się bronić. Wiem, że dzieje się też tak w innych służbach specjalnych oraz na poziomie koordynowania służb. W tym roku rząd przeznaczył setki milionów dodatkowych złotych, bo działanie służb jest kluczowe jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu, aby mu zapobiec.

Mówi pan o wzroście zagrożeń. Ostatnio szef brytyjskiego MI-6 Richard Moore stwierdził, że widać zwiększenie akcji sabotażowych ze strony Rosji. Jak pan to skomentuje?

Zdecydowanie zgadzam się z tymi słowami. To zagrożenie dywersją widzimy w wielu miejscach, nie tylko w Polsce, ale też na Litwie, Łotwie czy w Estonii. Łatwość, z jaką nasi przeciwnicy poruszają się w Europie, z jaką wynajmują do celów dywersyjno-sabotażowych obywateli innych państw, np. Ukrainy czy Białorusi, ale też nacji hiszpańskojęzycznych, jest duża. I choć są to wydarzenia „niskiej” rangi – podpalenia czy pobicia i nie są to stricte klasyczne działania wywiadu czy kontrwywiadu, to jeśli prowadzą je służby rosyjskie, jak GRU, FSB czy SWR, musimy na nie reagować.

Ostatnio najgłośniejszy taki przypadek to uszkodzenie kabli na Morzu Bałtyckim. Myśli pan, że stała za tym Rosja?

Z dużą dozą prawdopodobieństwa jest to działanie służb rosyjskich. Statek był z Chin, ale warto również przyjrzeć się załodze i historii tych jednostek, ich powiązaniom biznesowym. Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej tego typu działania ćwiczą co najmniej od dekady.

Zerknijmy na wschód. Czego pan się spodziewa po wojnie w Ukrainie w najbliższych miesiącach?

Tego, że będą prowadzone rozmowy, które mam nadzieję doprowadzą do czegoś, co będzie dobre dla Ukrainy, a tym samym będzie dobre dla Polski. Nie będzie to łatwe, prezydent Donald Trump będzie miał trudne zadanie, by spełnić swoją obietnicę polityczną dotyczącą zakończenia konfliktu w jeden dzień. A najtrudniej będzie mu przekonać do tego Rosję.