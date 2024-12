Sejmowa komisja ds. afery wizowej przyjęła końcowy raport. Będzie 11 zawiadomień do prokuratury

Sprawa Piotra Wawrzyka zawiadomienia wobec Kamińskiego i Stróżnego

Jedno z zawiadomień ma dotyczyć byłych szefów MSWiA Mariusza Kamińskiego i CBA – Andrzeja Stróżnego. Zdaniem komisji nie dopełnili obowiązków. Po uzyskaniu w lipcu 2022 r. informacji o procederze przestępczym przy legalizacji pobytu cudzoziemców w MSZ zdaniem komisji Kamiński miał zaniechać koordynacji działalności służb specjalnych, tj. Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego mających wiedzę o przestępczym procederze w MSZ. Kamiński "co najmniej do końca kwietnia 2023 r. nie przeciwdziałał udziałowi (ówczesnego wiceszefa MSZ) Piotra Wawrzyka w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych w zastępstwie ministra Zbigniewa Raua" - stwierdziła komisja.