24 listopada na Kongresie obywatelskim w Krakowie PiS poparł kandydaturę prezesa IPN Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. 30 listopada kandydaturę poparcie dla Nawrockiego potwierdziła Rada Polityczna PiS. Nawrocki nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. W wyborach startuje jako kandydat obywatelski, popierany przez Obywatelski Komitet Poparcia Kandydata na Urząd Prezydenta RP dr. Karola Nawrockiego, W skład komitetu wchodzą politycy, dziennikarze, ludzie kultury, ekonomiści, historycy, politolodzy i sportowcy.

Reklama

Karol Nawrocki mówi, że „jego partią jest tylko Polska”

Mimo bezpartyjności Nawrocki jest kojarzony ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. PiS rozważał go, jako potencjalnego kandydata, któremu udzieli poparcia w wyborach prezydenckich, obok działaczy partii – szefa klubu i byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i europosła Tobiasza Bocheńskiego. Partia miała podjąć decyzję o poparciu Nawrockiego na podstawie badań sprawdzających szanse poszczególnych kandydatów na prezydenta w wyborach. Nieoficjalnie wiadomo, że badania wykazały, iż Czarnek, najpoważniejszy rywal Nawrockiego, ma zbyt duży elektorat negatywny.



Nawrocki szefem sztabu wyborczego uczynił byłego wiceszefa MSWiA (przez dwa tygodnie pełnił też funkcję ministra spraw i administracji w rządzie Mateusza Morawieckiego, który nie uzyskał wotum zaufania w Sejmie) Pawła Szefernakera. Kandydat od początku kampanii podkreśla, że jest kandydatem obywatelskim, popieranym przez PiS, ale też inne środowiska.



- Moja wielka miłość do Polski i determinacja do tego, by być kandydatem wszystkich Polaków wynika z dziesiątków, setek spotkań z setkami tysięcy ludzi w ostatnich piętnastu latach mojej działalności publicznej – mówił Nawrocki na posiedzeniu Rady Politycznej PiS. Na tym samym posiedzeniu deklarował, że „jego partią jest tylko Polska”.



Sondaż: 64 proc. osób z wyższym wykształceniem uważa Karola Nawrockiego za kandydata PiS

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem – Karol Nawrocki jest kandydatem ponadpartyjnym.