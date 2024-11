W protestach w stolicy Gruzji wzięły udział tysiące osób, które w nocy z czwartku na piątek zablokowały ulice gruzińskiej stolicy. Kończąca swoją kadencję prezydent Gruzji, Salome Zurabiszwili, oskarżyła rząd o wypowiedzenie wojny własnym obywatelom.

Rząd Gruzińskiego Marzenia oskarża UE o brak szacunku i zarzuca Brukseli, że ta używa rozmów o akcesji Gruzji do Unii Europejskiej do „szantażowania” kraju i „organizowania w nim rewolucji”. Reakcją Tbilisi jest zawieszenie rozmów o akcesji do UE do 2028 roku i odrzucenie dotacji unijnych do tego czasu.



Czytaj więcej Polityka Były piłkarz Micheil Kawelaszwili będzie prezydentem Gruzji Z powodu braku wyższego wykształcenia wcześniej nie mógł zostać szefem gruzińskiej Federacji Piłki Nożnej.

Cel, jakim jest wejście do UE, został wcześniej wpisany do konstytucji Gruzji. Pod rządami Gruzińskiego Marzenia Tbilisi zbliża się jednak do Moskwy. Oficjalnie jednak Gruzińskie Marzenie zapewnia, że jest zdeterminowane, by doprowadzić do integracji kraju ze strukturami zachodnimi i jego ostatecznym celem jest wejście do UE.



Premier Gruzji mówi, że członkostwo w Unii Europejskiej mogłoby zaszkodzić jego państwu

Jednak w czwartek premier Gruzji Irakli Kobachidze mówił, że wejście Gruzji do UE mogłoby zaszkodzić gruzińskiej gospodarce, ponieważ Tbilisi musiałoby anulować porozumienia o ruchu bezwizowym i o wolnym handlu z krajami spoza UE.