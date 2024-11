Joe Biden chce odchudzić Amerykanów. Medicare i Medicaid sfinansują Ozempic?

Joe Biden zaproponował, by Medicare – program ubezpieczeń społecznych administrowany przez rząd Stanów Zjednoczonych – a także Medicaid – państwowy program pomocy socjalnej w Stanach Zjednoczonych dla osób i rodzin, których dochody są niewystarczające, by zapłacić za opiekę zdrowotną – finansowały kosztowne leki na otyłość.

Jak zaznaczył prezydent USA Joe Biden, miliony Amerykanów mogłyby skorzystać z popularnych leków odchudzających – między innymi Wegovy lub Ozempicu – gdyby były one objęte Medicare lub Medicaid na mocy nowo wprowadzonych przepisów. Amerykańskie media zauważają, że – dość kosztowna – propozycja Bidena przygotować ma grunt pod potencjalne spory z Robertem F. Kennedym Jr. – zagorzałym przeciwnikiem leków odchudzających, który w administracji Donalda Trumpa zostać ma sekretarzem ds. zdrowia.

Joe Biden chce, by Medicare i Medicaid finansowały Ozempic oraz inne leki na otyłość

Mimo że nowe przepisy dałyby milionom ludzi dostęp do leków, które pomagają otyłym pacjentom zrzucić kilogramy, to kosztowałoby to podatników aż 35 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady – oszacowano. Jednocześnie mogłoby to jednak uchronić rząd przed wydawaniem miliardów dolarów na leczenie przewlekłych schorzeń wynikających z otyłości.

- To dobry dzień dla każdego, kto cierpi na otyłość – powiedział w rozmowie z agencją Associated Press Xavier Becerra, sekretarz zdrowia i opieki społecznej Stanów Zjednoczonych. - To przełom dla Amerykanów, którzy nie mogła sobie pozwolić na te leki – zaznaczył.