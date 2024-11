Dr hab. Ewa Marciniak: Poparcie dla Karola Nawrockiego wsród wyborców PiS jest przeciętne

- Andrzej Duda miał za sobą jakąś działalność polityczną, może nie na eksponowanych stanowiskach, ale ją miał. Karol Nawrocki ma za sobą działalność instytucjonalną, czyli szefowanie IPN. Jest to jakieś doświadczenie w zarządzaniu, ale to doświadczenie dalekie od kompetencji, jakie powinien mieć prezydent. Czysta kartka, którą będą malować sztabowcy, z jednej strony jest atutem, zaś z drugiej – obciążeniem – oceniła Ewa Marciniak. - Wyobraźnia sztabowców może iść tak daleko, że Nawrocki będzie miał etykietę kogoś nowego – bez rutyny, kogoś, kto jednoczy polskie społeczeństwo. Można tu narysować pozytywny obraz. Wadą takiego stanu rzeczy jest jednak to, że ta osoba jest zupełnie nieznana. I jest też właśnie ten brak doświadczenia, na który się powoływaliśmy. Ale chodzi także o biografię Nawrockiego – ona może nie jest polityczna, ale w sferze publicznej, zanim został szefem IPN-u, Karol Nawrocki jakoś się eksponował. Z jakichś powodów jest znany i te powody niekoniecznie są pozytywne – dodała politolożka. - Brak działalności politycznej będzie powodował, że wizerunek polityczny będzie trudny do zbudowania. Natomiast, jeżeli chodzi o jego wizerunek, jako osoby publicznej, to pojawiają się różne historie, fotografie z gestami, których należy się wstydzić. Nie wiem, czy będzie to kwalifikowane jako błąd młodości, ale Nawrocki jakoś będzie musiał się do tego odnieść. Wydaje mi się, że tyle samo jest minusów jego nieznajomości, co plusów. Przed Karolem Nawrockim jest wielka praca – ludzie muszą wiedzieć, kto to jest i na kogo elektorat PiS ma zagłosować - podkreśliła.

Politolog: Sama rekomendacja Jarosława Kaczyńskiego dla Karola Nawrockiego nie wystarczy

- Kiedyś bardzo ufano Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale gdy popatrzymy na sondaże zaufania, to Kaczyński należy do osób bijących rekordy nieufności. Na Karola Nawrockiego ma głosować większość społeczeństwa, a nie tylko elektorat PiS, bo to jest za mało - zauważyła Marciniak. - I tu pojawia się problem – sama rekomendacja Jarosława Kaczyńskiego będzie niewystarczająca. Nieufność wobec Kaczyńskiego może się przenieść na Nawrockiego, czyli rekomendowanego przez niego kandydata - oceniła politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.