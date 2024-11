PiS ogłosi decyzję w sprawie poparcia kandydata na prezydenta

Spotkanie odbędzie się w Hali Sokoła – miejscu, które rzecznik określił jako „historyczne i szczególne dla szerokiego środowiska polskich patriotów”. Decyzja o poparciu kandydata ma być wynikiem rekomendacji zespołu powołanego przez Komitet Polityczny PiS.

Czterech kandydatów PiS na prezydenta RP

Rzecznik podkreślił również społeczny charakter wydarzenia. – Niedzielne wydarzenie ma charakter społeczny, a chęć udziału w nim można zgłosić za pośrednictwem biur naszych parlamentarzystów. To początek naszej wspólnej wielomiesięcznej drogi, ciężkiej pracy i współpracy tych wszystkich, którym sprawy naszej Ojczyzny nie są obojętne. To czas solidarności i jedności, bo tylko w ten sposób możemy budować pomyślną przyszłość Polski – powiedział Bochenek, cytowany przez media, do których wysłał wiadomość.



Według nieoficjalnych doniesień, Prawo i Sprawiedliwość poprze Karola Nawrockiego, szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Serwis wPolityce.pl informował w czwartek, że formalnie kandydat PiS ma wystartować jako niezależny.

Wcześniej PiS zlecił badania, które mają pozwolić wyłonić kandydata mającego szansę na zwycięstwo w II turze wyborów prezydenckich. Wydawało się, że wybór ogranicza się obecnie do byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz prezesa IPN Karola Nawrockiego. Jednak w czwartek rano Jacek Sasin przekonywał, że tak naprawdę jest czterech kandydatów do nominacji prezydenckiej – oprócz dwóch wymienionych są to też szef klubu PiS, były minister obrony, Mariusz Błaszczak i europoseł Tobiasz Bocheński.