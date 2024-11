Jeszcze przed wojną Rosja to był kraj, który był gotowy do otwartego konfliktu. Kraj, który posiada triadę nuklearną - nośniki broni nuklearnej na pokładach samolotów, okrętów i w jednostkach naziemnych Gen. Mirosław Różański, senator Polski 2050

- To by oznaczało oficjalny konflikt wywołany przez Rosję w stosunku do państw NATO-wskich. To byłoby uderzenie w państwo NATO, wywołałoby wojnę globalną - odparł senator Polski 2050.



- Pamiętajmy o tym, że jeszcze przed rozpoczęciem wojny, Rosja była drugą potęgą militarną. To był kraj, który był gotowy do otwartego konfliktu. Kraj, który posiada triadę nuklearną - nośniki broni nuklearnej na pokładach samolotów, okrętów i w jednostkach naziemnych. Ten potencjał stwarzał warunki do tego, by kraj ten (Rosja) mógł być gotowy do działań militarnych w charakterze szerszym – mówił też gen. Różański.

Gen. Mirosław Różański o nowej rosyjskiej rakiecie, Oresznik: Poczekajmy aż Ukraińcy zbadają miejsce ataku

Były dowódca generalny był też pytany czy w ostatnich dniach coś w kwestii konfliktu Rosji z Ukrainą się zmieniło.



- Tak naprawdę w tym konflikcie, wywołanym przez Moskwę, obserwujemy etapy, zaangażowanie kolejnych systemów uzbrojenia. Na początku Kreml uważał, że zakończy wojnę w ciągu kilku dni, następnie były angażowane systemy artyleryjskie, rakietowe, potem były stosowane rakiety hipersoniczne. Ta kwestia używania kolejnych systemów uzbrojenia jest tą, na którą trzeba zwrócić uwagę. Adekwatnie do tego powinniśmy się przygotowywać - mówił senator Polski 2050.