Najpopularniejszym politykiem jest minister obrony Boris Pistorius. Czy on może być kandydatem SPD na kanclerza?

Kierownictwo SPD nie ma najmniejszej wątpliwości, że to Olaf Scholz powinien uzyskać nominację partii na kanclerza. Pojawiają się jednak coraz częściej głosy, że Scholza powinien zastąpić w tej roli minister obrony Boris Pistorius, najbardziej obecnie popularny polityk w RFN.

Czytaj więcej Komentarze Jerzy Haszczyński: Czy Tusk powinien się cieszyć z telefonu Scholza do Putina Co zostaje z izolacji Putina, zbrodniarza wojennego, gdy kanclerz Niemiec Olaf Scholz, szef rządu najważniejszego kraju Unii Europejskiej, dzwoni do niego, by wysłuchać kuszących słów o powrocie do współpracy energetycznej?

Z ostatnich badań instytutu INSA wynika, że gdyby w Niemczech dokonywano wyboru kanclerza bezpośrednio, to w starciu Merz – Scholz lider CDU mógłby liczyć na 32 proc. głosów, a jego konkurent na połowę mniej. Z kolei gdyby przeciwnikiem Merza był Pistorius, pierwszy z nich wygrałby stosunkiem głosów 30:27 proc. To oczywiście spekulacje, za którymi stać mógłby jednak konkretny rezultat wyborczy SPD, którą w notowaniach mogłaby podciągnąć nominacja na kanclerza Pistoriusa. A im lepszy rezultat wyborczy, tym silniejsza pozycja w negocjacjach koalicyjnych.

– To wszystko prawda, jednak Pistorius jest postrzegany w SPD jako prawicowiec i nie ma poparcia w tzw. dołach partyjnych przywiązanych mocno do ideologii lewicowej. Nie ma też w SPD wielu zwolenników dla jego polityki zdecydowanie aktywnej pomocy dla Ukrainy, zwłaszcza w sprawie dostarczenia Kijowowi pocisków manewrujących Taurus, przeciwko czemu opowiada się stanowczo Olaf Scholz, obiecując jednak wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne – mówi „Rzeczpospolitej” prof .Werner Patzelt, politolog z Drezna.

Jego zdaniem partia liczy obecnie na to, że Scholz w roli kanclerza i kandydata na przyszłego szefa rządu polepszy notowania SPD na ostatniej prostej w kampanii wyborczej, tak jak to miało miejsce w poprzednich wyborach. Sam Pistorius nie ujawnia ambicji. Nie wiadomo, czy czeka go nawet miejsce w przyszłym koalicyjnym rządzie, gdzie mógłby wesprzeć Friedricha Merza w działaniach na rzecz Ukrainy.