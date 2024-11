Sikorski o prawie do azylu: Dżentelmeni z syryjskich więzień wrócą tam, skąd przyszli

Szef MSZ odniósł się w ten sposób do zmian w doktrynie nuklearnej Rosji. – Jednak takie doktryny inaczej działają w państwach demokratycznych, a inaczej w autorytarnych – zastrzegł Radosław Sikorski.

Sikorski: Putin nie musi powoływać się na jakąkolwiek doktrynę

Jego zdaniem w przypadku Rosji taka doktryna może być złamana. – Proszę sobie wyobrazić scenę, w której z jakiegoś powodu Władimir Putin chce użyć broni nuklearnej, a jego podwładni się na to nie zgadzają, powołując się na doktrynę. Nawet gdy się o tym mówi, to brzmi absurdalnie – stwierdził.

Skomentował też sprawę nowej strategii migracyjnej rządu. – Przypominam, że odziedziczyliśmy ministerstwo spraw zagranicznych po aferze wizowej – powiedział. Nie ma już wiz dla fałszywych studentów, uszczelnione zostały najbardziej patologiczne elementy poprzedniego systemu – powiedział.

Grupy wrażliwe będą mogły złożyć podanie o udzielenie azylu

Podkreślił, że w planowanej ustawie nie będzie możliwości zawieszania „prawa do azylu” tylko prawa do złożenia podania o azyl po polskiej stronie granicy. – Prawo do azylu nadal będzie, bo będzie można złożyć podanie w polskiej w polskim konsulacie w Mińsku czy w Moskwie – zaznaczył. – Żeby było humanitarnie to strażnik graniczny nadal w wyjątkowych wypadkach będzie mógł wpuścić i przyjąć takie podanie o ochronę międzynarodową od grup wrażliwych.