Atakowanie celów w głębi Rosji przez Ukrainę. Syn Donalda Trumpa pisze o III wojnie światowej

Do sprawy odniósł się też Steven Cheung, rzecznik zespołu przejściowego amerykańskiego prezydenta elekta. Jak zauważył, Donald Trump podczas kampanii podkreślał, że „jest on jedyną osobą, która może skłonić obie strony do negocjacji pokojowych oraz pracy nad zakończeniem wojny i powstrzymaniem zabijania”. Cheung dodał także, że „oficjalne oświadczenia w tej sprawie będą pochodzić bezpośrednio od prezydenta Trumpa lub jego upoważnionych rzeczników”.

Administracja Bidena zgodziła się, by Ukraina atakowała cele w głębi Rosji przy użyciu amerykańskiej broni

Amerykańskie media poinformowały w niedzielę wieczorem (czasu polskiego), że Amerykanie zgodzili się, by Ukraińcy mogli używać pocisków ATACMS do atakowania celów na głębokim zapleczu frontu na terytorium Rosji. Pociski te mają zasięg do 300 km. Pozwalają na precyzyjne rażenie odległych celów i są trudne do zwalczania ze względu na dużą prędkość, z jaką się poruszają (ok. 3 Machów, czyli trzykrotnie szybciej od prędkości dźwięku).

W poniedziałek rano serwis Axios podał natomiast, że zgoda administracji Bidena na atakowanie celów w głębi Rosji przez Ukrainę, przy użyciu broni dalekiego zasięgu dostarczanej Kijowowi przez Waszyngton, nie dotyczy całego terytorium Rosji. Axios, powołując się na źródło posiadające wiedzę w sprawie decyzji poinformował, że zgoda ta dotyczy użycia pocisków ATACMS jedynie przeciwko celom w obwodzie kurskim, gdzie Ukraińcy prowadzą ofensywę od 6 sierpnia i gdzie niedawno pojawili się żołnierze z Korei Północnej, którzy mają wesprzeć rosyjską armię próbującą wyprzeć Ukraińców z terytorium obwodu.

Ukraina starała się o zgodę USA na atakowanie celów w Rosji przy użyciu amerykańskiej broni dalekiego zasięgu od miesięcy. Dotychczas jednak Amerykanie odmawiali, obawiając się, że doprowadzi to do eskalacji konfliktu. Teraz Waszyngton miał zmienić zdanie w związku z pojawieniem się w Rosji tysięcy żołnierzy z Korei Północnej, którzy mają wziąć udział w działaniach wojennych przeciw Ukrainie.

We wrześniu prezydent Rosji Władimir Putin na antenie rosyjskiej telewizji państwowej ostrzegał przed konsekwencjami wyrażenia zgody na to, by Ukraina używała amerykańskiej broni do atakowania celów w głębi Rosji. - To nie jest kwestia pozwolenia reżimowi ukraińskiemu na atakowanie Rosji tą bronią. To kwestia decyzji czy państwa NATO będą czy nie będą bezpośrednio zaangażowane w konflikt militarny (z Rosją) - mówił Putin. Jak wyjaśniał, w atakowanie celów w Rosji przy użyciu pocisków takich jak ATACMS zaangażowany będzie musiał być personel z państw NATO, ponieważ Ukraińcy nie dysponują odpowiednimi kompetencjami w tym zakresie.