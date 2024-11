Bocheńskiego pytano czy prawdą jest, że kierownictwo PiS ma w środę podjąć decyzję w sprawie tego, kto będzie kandydatem tej partii na prezydenta.



Reklama

Kandydata PiS na prezydenta poznamy w sobotę? Tobiasz Bocheński: Myślę, że taki scenariusz jest brany pod uwagę

W odpowiedzi europoseł PiS stwierdził, że „grono polityczne, które będzie podejmowało tę decyzję” zbierze się w tym tygodniu. Nie zaprzeczył, że będzie to miało miejsce w środę, ale – jak zastrzegł - on nie jest członkiem tego grona.



A czy PiS może ogłosić swojego kandydata w sobotę, gdy poznamy wyniki prawyborów prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej?



- To zależy od premiera Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że taki scenariusz jest brany pod uwagę, ponieważ teraz obserwujemy coś, co jest pseudoprawyborami w Platformie Obywatelskiej, co służy przyciąganiu uwagi opinii publicznej – odparł.