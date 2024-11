Gruzja: CKW oficjalnie zatwierdziła wyniki wyborów

Gruzińska Centralna Komisja Wyborcza zatwierdziła oficjalnie, że w przeprowadzonych 26 października wyborach do parlamentu Gruzji najwięcej głosów – 53,93 proc. – otrzymała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Taki rezultat pozwala tej formacji na samodzielne rządzenie.

Reklama

Czytaj więcej Plus Minus Kolejne cele Putina. Które kraje są dziś najbardziej zagrożone przez Rosję? Czy Rosja będzie w stanie odbudować swoje wpływy w krajach byłego ZSRR, które od lat zmierzały w kierunku integracji z Zachodem, oraz skutecznie zawalczy o globalne Południe?

Są oficjalne wyniki wyborów w Gruzji. Zatwierdziła je CKW

Wyniki wyborów w Gruzji oznaczają, że Gruzińskie Marzenie – będąca u władzy od 2012 roku partia – zdobyła 89 mandatów w 150-osobowym parlamencie. Cztery partie opozycyjne zdobyły natomiast w sumie 61 mandatów.

Podczas posiedzenia gruzińskiej Centralnej Komisji Wyborczej która miała miejsce w sobotę, doszło do incydentu. Opozycyjny członek komisji oblał czarnym płynem – prawdopodobnie farbą – przewodniczącego komisji. Jak podaje gruziński portal newsgeorgia.ge, miejsce miała także krótka bójka. Choć przerwano obrady Centralnej Komisji Wyborczej, to po niedługiej przerwie zostały one wznowione.