Co gorsza, w tym samym czasie urząd ministra spraw zagranicznych zaczął się kurczyć. Realne kompetencje uciekały – a to do Kancelarii Prezydenta, a to do MON, a to do innych segmentów władzy. Coraz częściej wracały zaś jak ponure echo anegdoty z czasów PRL, gdy o MSZ mówiono, że jest biurem paszportowym dla mianowańców KC PZPR...

Wyborcy zazwyczaj rzadko cenią urzędników. Nawet w Wielkiej Brytanii, ojczyźnie nowoczesnego rządu i służby cywilnej, więcej obywateli pamięta raczej wyśmiewające biurokrację resortową seriale typu „Yes, Minister!” niż zasługi dla kraju i imperium tych tysięcy uczestników codziennej machiny zarządzania państwem. A przecież nad Tamizą nie brakuje takich, którzy z przekonaniem twierdzą, że to monarchia i sprawna służba cywilna są jedynym prawdziwym spoiwem Zjednoczonego Królestwa.

Po 1989 r. samo wprowadzenie demokracji, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym i regionalnym, nie mogło od razu zmienić postaw społecznych. Ale być może dopiero teraz, po dwóch kadencjach sprawowania władzy przez PiS, pojawia się głębsza refleksja, jak ważny dla funkcjonowania naszego kraju jest etos państwowej biurokracji…

Prezydent Andrzej Duda ignoruje konstytucyjny obowiązek współpracy z rządem

W mijającym roku starałem się w granicach możliwości odbudowywać polską służbę zagraniczną. Nie według wspomnień sprzed rządów PiS, ale zgodnie z tym, co dzisiaj i w przewidywalnej przyszłości jest standardem wymagań dla najlepszych służb zagranicznych świata.

W marcu 2024 r. ogłosiłem rozpoczęcie procedury odwołania około 50 ambasadorów. Nie było to – jak głosili niektórzy politycy i eksperci – hurtowe odwołanie z dnia na dzień polskich dyplomatów czy „polityczna czystka”, ale proces, który został rozłożony na miesiące i nadal trwa, zgodnie z prawem, gwarantowanym konstytucją, która wyraźnie mówi, że za prowadzenie polityki zagranicznej odpowiada Rada Ministrów. W żadnym stopniu nie zostało zakwestionowane konstytucyjne prawo prezydenta do odwołania i powołania ambasadorów. Część dyplomatów otrzymała propozycje pracy w innych placówkach czy w centrali. Moje działania były w pełni zgodne z obowiązującą ustawą o służbie zagranicznej, którą uchwaliło Prawo i Sprawiedliwość, a podpisał prezydent Andrzej Duda. Mówi ona, że minister spraw zagranicznych przedstawia kandydatury na ambasadorów prezydentowi, po pozytywnej rekomendacji Konwentu Służby Zagranicznej. Tak się właśnie dzieje. Jednak Andrzej Duda konstytucyjny obowiązek współpracy z rządem ignoruje.