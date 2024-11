Marek Magierowski: Wybory prezydenckie? Nie tęsknię za polską polityką

- Mam mieszane uczucia. Kilka nominacji mnie osobiście ucieszyło, a kilka bardzo zmartwiło, np. wczorajsza nominacja m.in. Tulsi Gabbard, jako nowej szefowej amerykańskiego wywiadu. To jest osoba, która swego casu zasłynęła wieloma prorosyjskimi wypowiedziami. Wielu jej kolegów z partii republikańskiej publicznie ją krytykowało za pewne sformułowania. Pisała na X m.in. o tym, że to Ukraina sprowokowała Rosję do wojny, że na Ukrainie są laboratoria, gdzie produkuje się broń biologiczną - powiedział.

Jednocześnie chwalił Marco Rubio, który w administracji Donalda Trumpa ma zostać sekretarzem stanu. - To człowiek, który od wielu lat jest wiceszefem senackiej komisji wywiadu. Ma ogromną wiedzę o Europie Środkowo-Wschodniej. Rozmowa z nim o Ukrainie była bardzo owocna. Identyfikował się z naszymi poglądami na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą - stwierdził Magierowski. Ocenił, że osoby nominowane przez Donalda Trumpa do jego administracji wywołują więcej „niepokoju niż optymizmu”.

Marek Magierowski wymieniany w gronie potencjalnych kandydatów na prezydenta

Magierowski był pytany o to, czy ktokolwiek proponował mu, by został kandydatem na prezydenta. - Zapowiedziałem jasno i stanowczo, że nie będę startował w wyborach prezydenckich i nikt ze mną o tym nie rozmawiał. Nie tęsknię za polską polityką. Zostawiam sobie jednak furtkę, bo nie wiem, co się wydarzy w przyszłości. Może wrócę do dyplomacji i polityki -