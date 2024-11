CBOS publikuje wyniki badania, przeprowadzonego w dniach 12-22 września, w którym Polaków zapytano czy wobec poszczególnych partii odczuwają sympatię, obojętność czy niechęć. Ankietowani mogli też wybrać odpowiedź „nie znam”.



Sondaż: Koalicja Obywatelska i Polska 2050 budzą największą sympatię

Najwięcej ankietowanych – 41 proc. - zadeklarowało sympatię do Koalicji Obywatelskiej. Tuż za nią jest Polska 2050 Szymona Hołowni – sympatię do tej partii deklaruje 40 proc. badanych. 36 proc. respondentów deklaruje sympatię do PSL, taki sam odsetek ankietowanych czuje sympatię do PiS. Konfederacja budzi sympatię 31 proc. respondentów, a Nowa Lewica – 28 proc. 20 proc. respondentów deklaruje sympatię do Razem, a 18 proc. - do nieistniejącej już Suwerennej Polski (od czasu badania połączyła się z PiS).



25 proc. ankietowanych deklaruje obojętność wobec PSL, 21 proc. - wobec Suwerennej Polski, a 20 proc. - wobec Razem.



Sondaż: Polacy czują niechęć do PiS, co trzeci nie słyszał o Lewicy Razem

Jeśli chodzi o niechęć to najwięcej – 52 proc. badanych – czuje ją do PiS. Konfederacja budzi niechęć u 42 proc. respondentów, KO i Suwerenna Polska – u 39 proc., a Nowa Lewica – u 38 proc. Wobec PSL niechęć czuje 30 proc. badanych, a wobec Razem – 25 proc.