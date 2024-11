Czytaj więcej Dyplomacja Viktor Orbán sugeruje Wołodymyrowi Zełenskiemu zawieszenie broni z Rosją Węgierski premier Viktor Orbán w czasie konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim zasugerował, że "szybkie zawieszenie broni" na Ukrainie mogłoby przyspieszyć rozmowy pokojowe z Rosją.

Zełenski cały czas nie traci nadziei, że Ukraina otrzyma zaproszenie do NATO. Możliwe, że próbuje uzyskać je przynajmniej od Europejczyków, jeszcze nim Trump wprowadzi się do Białego Domu. Według wielu prognoz bowiem nowy prezydent USA będzie nastawał na przerwaniu wojny na obecnej linii frontu. Ale bez żadnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podobne propozycje zgłaszają Węgrzy: „bezwarunkowe i natychmiastowe” zawieszenie broni na obecnej linii frontu jako wstęp do rozmów pokojowych – bez żadnych gwarancji dla Kijowa.

– To byłby początek trzeciej wojny światowej – mówił o perspektywie przyjęcia Kijowa do NATO przedstawiciel węgierskiego MSZ tuż przed przyjazdem Zełenskiego. Orbán zaś wielokrotnie zapowiadał, że nie zgodzi się na przyjęcie Ukrainy do sojuszu, a do tego potrzebna jest jednomyślność wszystkich jego członków. – Jedyne, o co prosimy, to nie blokujcie zaproszenia Ukrainy do NATO. Dokładnie tak: nie popierajcie, nie głosujcie na nas, ale nie blokujcie – zwracał się do Węgrów Zełenski.

Wszystkim pozostały europejskim przywódcom Ukrainiec powiedział, że „nie potrzebuje pośrednictwa w rozmowach z Rosją, ale broni”.