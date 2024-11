Oceniając wynik wyborów prezydenckich w USA Komorowski stwierdził, że „zdecydowało wiele czynników”, z których zwrócił uwagę na dwa.



Pierwszy czynnik to, jak mówił, „obciążenie demokratów czterema latami rządzenia, i to w warunkach trudnych”. - Choć gospodarka za sprawą Bidena stanęła mocno na nogach, choć nie przełożyło się to na poziom życia przeciętnego Amerykanina - dodał.



Drugi czynnik to fakt, że „Republikanie i Trump lepiej odczytali oczekiwania wyborców amerykańskich, wywieszając sztandary poziomu życia Amerykanów, przy drożyźnie, która jest faktem w USA i kwestie bezpieczeństwa, również ekonomicznego, w związku z rosnącym problemem imigracyjnym”.

- Demokraci na sztandary wynieśli tematy równości, aborcji, co się okazało nietrafione, jak również demokracji. Ważniejsze okazały się kwestie ekonomiczne i bezpieczeństwa - podsumował Komorowski.



Bronisław Komorowski o wnioskach z wyborów w USA: Trzeba odczytywać oczekiwania wyborców. Donald Tusk to robi

Komorowskiego pytano też o fakt, że kobiety nie poparły Kamali Harris na taką skalę, jakiej oczekiwano. - Słyszy się do tej pory, że to kobiety rozstrzygnęły o klęsce PiS w wyborach parlamentarnych, podczas gdy prawda jest taka, że najwięcej kobiet oddało głosy na PiS. To są mity - mówił w kontekście przekonania, że kobiety są zwartym elektoratem głosującym jednolicie.