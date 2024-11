Jarosław Kaczyński zwraca się o wsparcie finansowe PiS do "obywateli, którzy nie chcą być poddanymi"

- Wiemy, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby zlikwidować w Polsce to, co jest fundamentem nowoczesnej demokracji, to znaczy normalną, opartą na równych prawach konkurencję między partiami. To jest uderzenie w główną partię opozycyjną - stwierdził prezes PiS.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Jest decyzja PKW w sprawie pieniędzy z budżetu dla PiS Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że PKW przyjęła uchwałę o odrzuceniu rozliczenia wyborczego tej partii. PiS głosem Mariusza Błaszczaka zapowiada, że będzie się domagać zadośćuczynienia.

Jarosław Kaczyński zwraca się o wsparcie partii

Jarosław Kaczyński przekonywał, że Polacy muszą obronić demokrację. - Musimy zwrócić się do wszystkich obywateli, którzy są przekonani, że demokracja jest wartością i chcą być obywatelami, a nie poddanymi, o wsparcie – powiedział.

- My nie oczekujemy jakichś ogromnych wpłat liczonych w tysiącach złotych, nam chodzi o to, żeby tych wpłat było po prostu dużo, żeby wielu polskich obywateli zaangażowało się w tą sprawę - mówił.