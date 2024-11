Rosyjski socjolog: nasze państwo sympatyzuje z Trumpem

Jakie oczekiwania ma dzisiaj rosyjska klasa polityczna od wyborów prezydenckich w USA? Z kim sympatyzują kremlowskie media?

Nie przeprowadzaliśmy sondażu wewnątrz elit rosyjskich, bo dzisiaj to niemożliwe. Ale mam osobiste wrażenie, że nasze państwo sympatyzuje z Donaldem Trumpem. Podczas poprzedniej wygranej Trumpa w rosyjskiej Dumie było przyjęcie i otwierano szampana.

Zorganizował to ekscentryczny nacjonalista Władimir Żyrinowski, który zmarł w 2022 roku.

Od tamtej pory nic się nie zmieniło. Wynika to z narracji kremlowskich mediów. To wszystko przekłada się też na opinię publiczną. A większość Rosjan uważa, że zwycięstwo Trumpa byłoby dla Rosji znacznie korzystniejsze. Rosjanom i elitom politycznym imponuje to, że Trump deklaruje zakończenie wojny w ciągu jednego dnia. Rosjanie są zmęczeni wojną i są gotowi do negocjacji pokojowych. Ale chodzi wyłącznie o rozmowy o warunkach kapitulacji Ukrainy. Demagogia Trumpa jest traktowana przez Rosjan jako chęć zmuszenia Ukrainy do przyjęcia rosyjskich warunków: przekazania okupowanych terenów Ukrainy Rosji, rezygnacji z dążeń do członkostwa Ukrainy w NATO, zmiany władz w Kijowie. Tego Rosjanie oczekują od Trumpa, z Harris takich oczekiwań nie wiążą.

Rosjanom i elitom politycznym imponuje to, że Trump deklaruje zakończenie wojny w ciągu jednego dnia. Rosjanie są zmęczeni wojną i są gotowi do negocjacji pokojowych

A czy w Moskwie dopuszczają możliwość, że będą musieli usiąść do stołu rozmów i dogadywać się z władzami w Kijowie bez wstępnych warunków, bez kapitulacji Ukrainy?

Nie. Bo Putin otwarcie dąży do zniszczenia ukraińskiej infrastruktury i gospodarki oraz zmuszenia Ukrainy, do poddania się. To bezlitosny, cyniczny i nieludzki kurs. Ale będzie trwał tak długo, jak długo Rosja będzie miała zasoby do jego prowadzenia. Putin zdaje sprawę z tego, że od wyniku tej wojny zależy jego przyszłość. Gdyby przegrał, w Rosji rozpocznie się poważny kryzys polityczny. Problem jest nie tylko w Putinie, ale też w jego otoczeniu. Nastroje są też jednoznaczne. Ponad 70 proc. deklaruje poparcie dla zakończenia działań wojennych, ale ci sami ludzie nie chcą, by Putin wycofywał wojska z Ukrainy. Na razie rosyjska armia naciera, Ukraina słabnie i nie jest w stanie walczyć bez pomocy Zachodu.

Czytaj więcej Analizy Rusłan Szoszyn: Dlaczego na Kremlu nienawidzą Polaków? W Moskwie uważają, że Polska przeszkadza w realizacji imperialnych planów Putina. Rosja chętnie by się dogadała z wielkimi tego świata i znów podzieliła Europę.

Czy w Rosji ktoś bierze pod uwagę to, że Trump może przekazać Ukrainie broń, której dotychczas nie przekazał Biden? Przecież jego plan zakłada, że Moskwa również będzie musiała pójść na ustępstwa.

O tym w Rosji się w ogóle nie mówi. Nikt o tym nie mówi w mediach. Nikt nie bierze tego pod uwagę. To temat tabu.