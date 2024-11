Kamala Harris obiecuje Amerykanom pochodzenia arabskiego, że zakończy wojnę w Strefie Gazy

- Za dwa dni będziemy mieć moc zdecydowania o losie naszego kraju na pokolenia – mówiła Harris przemawiając do parafian w kościele w Detroit. - Musimy działać. Nie wystarczy się tylko modlić, nie wystarczy tylko mówić - dodała zachęcając do głosowania w wyborach.



Z kolei na wiecu w East Lansing kandydatka Partii Demokratycznej zwróciła się do 200 tys. Amerykanów pochodzenia arabskiego, którzy mieszkają w stanie Michigan. - Ten rok był trudny biorąc pod uwagę skalę śmierci i zniszczenia w Gazie i biorąc pod uwagę cywilne ofiary i przesiedlenia w Libanie (...). Jako prezydent zrobię wszystko co w mojej mocy, by zakończyć wojnę w Gazie – zapowiedziała Harris.



Wielu amerykańskich muzułmanów i Amerykanów arabskiego pochodzenia krytykuje wsparcie, jakiego administracja Joe Bidena udziela Izraelowi prowadzącemu od ponad roku wojnę w Strefie Gazy, a od 1 października – operację lądową w Libanie. Rozczarowanie działaniami USA w tym zakresie sprawia, że wśród przedstawicieli tych społeczności pojawiają się apele, by w wyborach prezydenckich głosować na kandydatów innych niż Trump i Harris – np. na kandydatkę amerykańskich Zielonych Jill Stein.



Donald Trump twierdzi, że Stanom Zjednoczonym grozi powtórka z Wielkiego Kryzysu. Mówi o ludziach skaczących z okien

Tymczasem Trump wziął w niedzielę udział w trzech wiecach, w czasie których często rezygnował z korzystania z telepromptera i modyfikował przygotowane wcześniej przemówienia. Partię Demokratyczną nazwał „demoniczną”, kpił z prezydenta USA Joe Bidena, mówił też o inflacji wskazując m.in. na wysoką cenę jabłek.



Nawiązując do zamachu na jego życie, do którego doszło latem w czasie wiecu w Butler, w Pensylwanii, Trump stwierdził, że „aby go dorwać” zamachowiec musiałby „strzelać przez” przedstawicieli mediów (Trump użył tu określenia fake news – fałszywe informacje. Były prezydent wielokrotnie określał tym terminem przedstawicieli mediów głównego nurtu – red.). - I nie przeszkadza mi to – dodał były amerykański prezydent, który wcześniej wielokrotnie krytykował media za sprzyjanie jego rywalce. Rzecznik sztabu wyborczego Trumpa Steven Cheung wydał oświadczenie, w którym zapewniał, że słowa kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta nie były wymierzone w przedstawicieli mediów, ale w „groźby wobec niego, które są spowodowane niebezpieczną retoryką demokratów”.