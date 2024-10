Radosław Piesiewicz pozywa Sławomira Nitrasa. Czego żąda prezes PKOl?

Dlaczego prezes PKOl Radosław Piesiewicz złożył pozew przeciwko ministrowi Sławomirowi Nitrasowi?

Reprezentujący PKOl mecenas Piotr Ciszewski zapowiadał we wrześniu złożenie pozwu przeciwko ministrowi sportu i turystyki Sławomirowi Nitrasowi, zaznaczając, że to odpowiedź na „szereg zarzutów i negatywnych opinii wobec PKOl i prezesa Piesiewicza”.

- To pana ministra postrzegamy jako osobę, która w największym wymiarze przyczyniła się do tego negatywnego wizerunku PKOl. Z tego powodu złożyliśmy wezwanie do zaprzestania naruszeń i opublikowania przeprosin. Do dziś to nie nastąpiło, a termin wskazany w wezwaniu już upłynął. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach zostanie złożony pozew przeciwko panu ministrowi o naruszenie dóbr osobistych – mówił Ciszewski. Podkreślał, że wszystkie inne podmioty które „w dalszym ciągu będą naruszyły dobra osobiste PKOl również mogą być narażone na podobne działania ze strony komitetu”. Kategorycznie zapewnił też, że „zarzuty były bezpodstawne i nieprawdziwe”.

Burza wokół PKOl rozpętała się po nieudanych igrzyskach olimpijskich w Paryżu, na których reprezentacja Polski zdobyła dziesięć medali, w tym tylko jeden złoty. W wywiadzie dla Onetu minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zasugerował, że Piesiewicz „zarabia więcej niż szef MKOl”, czyli nawet ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie, podczas gdy żaden z jego poprzedników na tym stanowisku nie pobierał wynagrodzenia. Szef resortu mówił wcześniej o tym, że działacze sportowi mieszkali w hotelach, w których koszt jednej doby zakwaterowania przekraczał 1 000 euro.

Kontrolę w PKOl rozpoczęła Krajowa Administracja Skarbowa, a posiadający uprawnienia nadzorcze wobec organizacji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wszczął postępowanie wyjaśniające.

W konsekwencji negatywnego wizerunku organizacji ze współpracy z Komitetem zaczęli wycofywać się sponsorzy, ale tylko spółki Skarbu Państwa: Polskie Porty Lotnicze, PKP Intercity, Krajowa Grupa Spożywcza z marką Polski Cukier, Enea, Tauron. Współpracę miał też zawiesić sponsor strategiczny związku, Orlen.