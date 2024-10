Kto zastąpi Putina? Długa lista chętnych

Większość sądzi, że do zmiany gospodarza Kremla dojdzie wyłącznie po śmierci Putina. Większość ekspertów stwierdziła, że elity rosyjskie postawią w takim przypadku na obecnego premiera Michaiła Miszustina (według konstytucji to on przejmie obowiązki prezydenta w razie śmierci głowy państwa) albo mera Moskwy Siergieja Sobianina, któremu przed wojną wróżono wielką karierę polityczną. Na liście dziesięciu najbardziej prawdopodobnych następców Putina nie znalazł się ani jeden działacz rosyjskich emigracji. Tylko jeden z zagranicznych ekspertów wymienił nazwisko Chodorkowskiego.

Nowy prezydent Rosji. Technokrata albo gorszy od Putina

– Władze mógłby objąć technokrata, który pozwoliłby na ograniczony udział opozycji w życiu politycznym kraju lub zarządzanie nim. A mogłoby się skończyć inaczej i na czele państwa rosyjskiego stanąłby jeszcze ktoś znacznie bardziej radykalny od Putina – uważa Sadłowski. – Emigracja rosyjska mogłaby odegrać wielką rolę w przyszłości Rosji, ale musiałaby wypracować własną koncepcję ideologiczną. Po to, by po latach nie wrócić do Rosji z ideową pustką – twierdzi.